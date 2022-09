Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, sábado,10; veja horário

O PSG recebe o Brest neste sábado, 10, ao 12h00, no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Francês.

Após vitória contra a Juventus pela Liga dos Campeões no meio da semana, o PSG das estrelas Neymar, Messi e Mbappé retoma a suas atenções a competição nacional. A equipe parisiense é a segunda colocada no campeonato, porem com um jogo a menos.

Já o Brest, sem vencer há três jogos, luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O Neymar joga hoje?

Sim, o Neymar será titular neste sábado no jogo do PSG, válido pelo Campeonato Francês.

Escalação do PSG contra o Brest

Escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG

O jogo deste sábado, 10, entre PSG x Brest terá transmissão do ESPN 4 e Star+.

Próximos jogos do PSG

14/09 - Maccabi Haifa x PSG - Liga dos Campeões

18/09 - Lyon x PSG - Campeonato Francês