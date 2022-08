Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, domingo, 7; veja horário

O Palmeiras recebe o Goiás neste domingo, 7, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.

Líder do campeonato, o Palmeiras volta as atenções para o Brasileirão após empatar com o Atlético MG na última quarta-feira, 3, pelas quartas de final da Libertadores. O time de Abel Ferreira perdeu apenas duas vezes no campeonato e não perde a oito jogos, contando todas as competições.

Já o Goiás busca vencer para subir cada vez mais na tabela. A equipe goiana está na 11ª colocação e mira uma vaga na Sulamericana.

Nós últimos cinco jogos, foram 2 vitórias para o Palmeiras, 2 empates e uma vitória goiana.

Provável escalação do Palmeiras hoje contra o Goiás

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Merentiel

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras

O jogo deste domingo às 16h entre Palmeiras x Goiás terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

10/08 - Palmeiras x Atlético MG - Quartas de final Libertadores

13/08 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão

