Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, domingo, 26; veja horário

O Palmeiras recebe o Avaí neste domingo, 26, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, o Palmeiras vira a chave e volta suas atenções para o Brasileirão. Com 28 pontos, o time paulista é líder e joga contra o Avaí para se manter na ponta isolada. Com o empate do Corinthians, o alviverde pode ampliar para cinco pontos a vantagem para o segundo colocado caso vença o time catarinense.

Já o Avaí, está 12ª colocação com 17 pontos. O time vem de derrota na última rodada. Para seguir na parte de cima da tabela, o clube catarinense quer surpreender fora de casa.

No histórico entre as equipes, foram 18 jogos no total, 14 vitórias do Palmeiras, dois empates e duas vitórias do time catarinense. O Avaí nunca venceu o Palmeiras fora de casa.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 28; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Palmeiras contra o Avaí

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jorge); Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu (Wesley) e Rony (Rafael Navarro).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Palmeiras x Avaí

O jogo deste domingo às 16h entre Palmeiras x Avaí terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

LEIA TAMBÉM:

Richarlyson se declara bissexual em podcast sobre homofobia no futebol

O influenciador que é “pago para beber” e já conquistou 15 marcas

John Textor compra o Lyon, da França: o que o Botafogo pode ganhar com isso?

Apesar de contrato milionário, Luva de Pedreiro tem valor baixíssimo na conta; entenda o caso