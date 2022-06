Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, domingo, 12; veja horário

O Palmeiras visita o Coritiba neste domingo, 12, às 18h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 11ª do Brasileirão Série A.

O time paulista iniciou a rodada na liderança, com 19 pontos, mas perdeu a ponta com a vitória do Corinthians ontem. Para retomar o posto, o Palmeiras precisa vencer o Coritiba. Porém, o desafio não será fácil.

O Coritiba está invicto em casa na temporada e no G6 do Brasileirão. Para piorar, o Palmeiras não vence o Coxa em Curitiba desde 1997. A favor do Palmeiras pesa o bom momento, com 16 jogos de invencibilidade na temporada.

Provável escalação do Palmeiras contra o Coritiba

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Gabriel Veron e Rony.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje?

O jogo deste domingo às 18h entre Coritiba x Palmeiras terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

16/06 - Palmeiras x Atlético-GO

20/06 - São Paulo x Palmeiras

