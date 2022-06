Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional hoje, terça, 28; veja horário

O Internacional visita o Colo Colo nesta terça-feira, 28, às 21h30, no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, válido pela oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Após vencer o Coritiba por 3 a 0 na última sexta-feira, 24, pelo Brasileirão, o Inter busca uma vitória fora de casa, para sair na vantagem do confronto. A equipe vem de quatro vitórias nos últimos seis jogos.

Para a partida no Chile, Mano Menezes contará com bastante desfalques. O lateral direito Bustos se recupera de lesão muscular na coxa direita, o atacante Wanderson também estará fora por uma lesão muscular na coxa esquerda e o meia Taison com sintomas gripais e febre.

Provável escalação do Inter contra o Colo-Colo

Escalação do Inter: Daniel; Heitor (Mercado), Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Gabriel, Edenilson, Pedro Henrique (David, Taison, Maurício ou Caio Vidal), Alan Patrick e De Pena; Alemão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Colo-Colo x Internacional

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Colo Colo x Internacional terá transmissão exclusiva da Conmebol TV.

