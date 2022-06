Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio hoje, sábado, 18; veja horário

O Grêmio recebe o Sampaio Correia neste sábado, 18, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série B.

Com 18 pontos na quinta colocação, o time gaúcho precisa vencer e torcer por uma derrota ou empate do Sport, que encara o Náutico, para entrar no G4.

Já o Sampaio Correia, está na nona colocação e quer vencer para encostar na zona de acesso para a Série A. O time vem de uma vitória em casa contra o Náutico.

Provável escalação do Grêmio contra a Sampaio Correia

Escalação do Grêmio: Brenno; Bruno Alves, Geromel e Rodrigues; Jhonata Varela, Villasanti (Thiago Santos), Bitello e Nicolas; Janderson (Campaz), Gabriel Teixeira e Diego Souza.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Grêmio hoje?

O jogo deste sábado às 11h entre Grêmio x Sampaio Correia terá transmissão ao vivo do Premiere.

