Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje, sábado, 9; veja horário

O Fluminense recebe o Guarani neste sábado, 9, às 11h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão Série A.

Após golear o Corinthians na última rodada, o jogo de hoje será especial para o clube e a torcida do Fluminense. O atacante Fred, ídolo do time, irá fazer sua partida de despedida nesta rodada.

Pelo tricolor carioca, Fred acumula dois Campeonatos Brasileiros, em 2010 e 2012, e dois Campeonatos Cariocas, vencidos em 2012 e 2022. Ao todo, disputou 380 jogos e marcou 198 gols.

Além do clima de festa pela aposentadoria do camisa 9, o Fluminense quer vencer para entrar no G4, mesmo que provisoriamente.

Já o Ceará quer colocar água no chop do time carioca. Após se classificar para as quartas da Sul-Americana, o time cearense quer acabar com a sequência de empates e voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Provável escalação do Fluminense contra o Ceará

Escalação do Fluminense: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Neto Moura, Geovane Jesus (Léo Pais), Rafael Santos e Daniel Jr.; Rodolfo (Canesin) e Edu

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Fluminense

O jogo deste sábado às 19h entre Fluminense x Ceará terá transmissão ao vivo no Premiere.

