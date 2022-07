Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, sábado, 30; veja horário

O Flamengo recebe o Atlético-GO neste sábado, 30, às 20h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.

Escalação do Flamengo contra o Atlético-GO

Escalação do Flamengo:

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo deste sábado às 20h30 entre Flamengo x Atlético-GO terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

02/08 - Corinthians x Flamengo - Libertadores

06/08 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

