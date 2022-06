Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, sábado, 25; veja horário

O Flamengo recebe o América-MG neste sábado, 25, às 19h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão Série A.

Depois de perder duas vezes seguidas, uma no Brasileirão e outra na Copa do Brasil, para o Atlético-MG, o Flamengo retoma sua atenção para o Campeonato Brasileiro ao enfrentar outro clube mineiro, o América.

No inicio da rodada, o Rubro Negro e o Coelho marcavam a mesma pontuação, 15 pontos, e estavam separados por apenas uma posição na tabela. Quem vencer irá dar uma solto e encostar no G6.

No histórico do confronto entre as equipes, o Flamengo não perde para o time mineiro desde 2000. Desde então, foram 11 jogos, com nove vitórias do rubro negro e dois empates.

Provável escalação do Flamengo contra o América-MG

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Andreas Pereira e João Gomes; Arrascaeta, Gabigol e Pedro

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo deste sábado às 19h entre Flamengo x América-MG terá transmissão ao vivo do Premiere.

