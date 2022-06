Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quarta-feira, 8; veja horário

O Flamengo visita o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 8, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida é válida pela décima rodada do Brasileirão Série A.

Em busca de recuperação após perder em casa para o Fortaleza, o Flamengo visita o Red Bull Bragantino. O jogo pode ser a sobrevida do técnico Paulo Sousa ou a última partida dele no comando do time em caso de derrota. O rubro negro terá o reforço de Gabigol que volta de suspensão.

A situação do Braga Bull também não é das melhores. O time paulista está em décimo quinto lugar com apenas 10 pontos e vem de cinco jogos sem vencer, sendo três empates e duas derrotas. A última para o Internacional por 2 a 0.

O histórico recente do confronto pode animar os paulistas e preocupar os cariocas. Nos últimos quatro jogos, foram duas vitórias do Red Bull Bragantino e dois empates.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 8; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Flamengo contra o Red Bull Bragantino

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Ayrton Lucas, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Rodrigo Caio e Matheuzinho; Arão, João Gomes, Éverton Ribeiro; Andreas, Vitinho (Pedro), Gabigol

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje?

O jogo desta terça-feira às 20h30 entre Red Bull Bragantino x Flamengo terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

11/06 - Internacional x Flamengo

15/06 - Flamengo x Cuiabá

LEIA TAMBÉM:

Não é o Neymar: saiba quem é o brasileiro entre os 10 jogadores mais valiosos do mundo

Copa do Brasil: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Libertadores: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

Sul-Americana: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado