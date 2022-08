Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quarta-feira, 31; veja horário

O Flamengo visita o Vélez Sarsfield nesta quarta-feira, 31, às 21h30, no Estádio José Amalfitani, na Argentina. A partida é válida pela semifinal da Libertadores.

Após vitória contra o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão, o Flamengo volta as atenções a competição internacional. O Rubro Negro vêm embalado nos campeonatos de mata a mata, estando vivo na Libertadores e Copa do Brasil.

Já o Velez busca vencer dentro de casa para sair na frente do confronto. A equipe argentina eliminou o River Plate e Talleres nas oitavas e quartas, respectivamente.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Rubro Negro leva vantagem com 6 vitórias, contra 2 do time argentino.

Escalação do Flamengo contra o Vélez

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Vélez Sarsfield e Flamengo terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

Próximos jogos do Flamengo

04/09 - Flamengo x Ceará - Brasileirão

07/09 - Flamengo x Velez Sarsfield - Jogo de volta Libertadores

