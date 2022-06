Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quarta-feira, 29; veja horário

O Flamengo visita o Tolima nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

O Flamengo chega nas oitavas de final da Libertadores com técnico diferente e com problemas para escalação. Sete atletas foram diagnosticados com covid-19 e Rodrigo Caio nem viajou por tendinite no joelho esquerdo.

Os times nunca se enfrentaram, mas o Flamengo tem ótimo histórico contra clubes colombianos. Foram 15 partidas e nove vitórias do rubro negro.

Provável escalação do Flamengo contra o Tolima

Escalação do Flamengo: Santos, Matheuzinho, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Andreas Pereira, Thiago Maia, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Flamengo x Tolima terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

