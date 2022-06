Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quarta, 15; veja horário

O Flamengo recebe o Cuiabá nesta quarta, 15, às 20h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota para o Internacional, o Flamengo busca se reabilitar no campeonato. A equipe ocupa a 16ª colocação e precisa vencer se afastar da zona de rebaixamento. Time cotado como um dos favoritos, está sob o comando do treinador Dorival Júnior, cuja a contratação não foi uma unanimidade entre os torcedores.

Já o Cuiabá, comandado pelo técnico português António Oliveira, também precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. A equipe mato-grossense vem de um empate dentro de casa com o Bragantino e ocupa atualmente a 18ª colocação.

Nos únicos dois jogos entre as equipes, o Flamengo venceu. O Cuiabá não conseguiu sequer marcar um gol. As equipes chegam para o jogo pressionadas e buscam uma reabilitação.

Leia também: País de Gales fará protestos e até boicote à Copa do Catar por direitos LGBTQIA+

Provável escalação do Flamengo contra o Cuiabá

Escalação: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz, Ayrton Lucas, João Gomes, Andreas Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje?

O jogo deste sábado às 20h30 entre Flamengo x Cuiabá terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

19/06 - Atlético-MG x Flamengo

22/06 - Atlético-MG x Flamengo (Copa do Brasil)

LEIA TAMBÉM:

Não é o Neymar: saiba quem é o brasileiro entre os 10 jogadores mais valiosos do mundo