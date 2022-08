Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, domingo,14; veja horário

O Flamengo recebe o Athletico-PR neste domingo, 14, às 16h00, no Maracanã. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série A.

Embalado pela classificação para semifinal da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Furacão para seguir na cola dos líderes. O rubro negro venceu as últimas cinco partidas no campeonato.

Já o Athletico PR está na zona de classificação da Libertadores e busca vencer para se manter. A equipe também se classificou para semifinal da Libertadores, após vencer o Estudiantes (ARG) na última quinta-feira, 11.

Nos últimos confronto entre as equipes, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, o jogo ficou no empate sem gols.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 14; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Flamengo hoje contra o Athletico PR

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro (Everton Cebolinha).

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Athletico-PR

O jogo deste domingo às 16h entre Flamengo x Athletico-PR terá transmissão ao vivo do TV Globo.

Próximos jogos do Flamengo

17/08- Athletico-PR x Flamengo - Copa do Brasil

21/08 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão

LEIA TAMBÉM:

Copa do Mundo 2022 no Catar: quanto custa para ir? Veja preços de pacotes de viagem

Semifinais da Libertadores: veja classificados, confrontos e quando serão os jogos

Fifa quer antecipar início da Copa do Mundo 2022; entenda

Bola de Ouro: atual vencedor, Messi fica de fora dos indicados após 17 anos; Neymar também está fora