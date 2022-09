Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, domingo, 4; veja horário

O Flamengo recebe o Ceará neste domingo, 4, às 11h00, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 25ª rodada do Brasileirão Série A.

Após goleada por 4 a 0 contra o Veléz Sarsfield pela Libertadores, o Flamengo retoma suas atenções a competição nacional. A equipe carioca quer vencer para se aproximar cada vez mais do líder Palmeiras.

Já o Ceará busca uma vitória para sair de perto da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 15ª colocação.

Escalação do Flamengo contra o Ceará

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Pedro e Gabriel.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo deste domingo às 11h00 entre Flamengo x Ceará terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos Jogos do Flamengo

07/09 - Flamengo x Vélez Sarsfield - Libertadores

11/09 - Goiás x Flamengo - Brasileirão

