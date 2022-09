Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo, hoje, domingo, 11; veja horário

O Flamengo visita o Goiás neste domingo, 11, às 19h, no Estádio da Serrinha em Goiana. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão Série A.

Na caça ao líder, o Flamengo quer a vitória para não deixar o Palmeiras disparar. Já o Esmeraldino vem em boa sequência com três vitórias seguidas. O clube goiano quer encostar na G6 para sonhar com uma vaga na Libertadores do próximo ano.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 11; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Flamengo contra o Goiás

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Fabrício Bruno, Pablo, Varela e Ayrton Lucas; Victor Hugo, Erick e Diego; Éverton Cebolinha, Marinho e Mateusão

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo



O jogo deste domingo às 19h entre Goiás x Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere e SporTV.

Próximos jogos do Flamengo

14/09 - Flamengo x São Paulo - Semifinal da Copa do Brasil

18/09 - Flamengo x Fluminense - Brasileirão

LEIA TAMBÉM:

Quem são os jogadores convocados por Tite para jogar antes da Copa do Mundo 2022?

O Jogo da Rainha: no Maracanã, Elizabeth II assistiu ao Rei Pelé fazer gol 900 em 1968