Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje, terça-feira, 28; veja horário

O Cruzeiro recebe o Sport nesta terça-feira, 28, às 21h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série B.

Líder da segundona com um jogo a menos, o Cruzeiro tem jogo duro com o Sport nesta terça. Apesar do time pernambucano acumular uma derrota e três empates nos últimos jogos e demitir o técnico, o Sport ainda figura na quinta colocação com 21 pontos.

Único mandante 100% na temporada 2022 no Brasil, a Raposa quer usar o fator casa para seguir na ponta da tabela. O time mineiro vem de uma derrota na Copa do Brasil para o Fluminense.

Já o Sport, quer vencer para tranquilizar a sequência do novo treinador, o Lisca. Sem vencer há três jogos, o clube precisa da vitória para seguir próximo do G4.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, terça-feira, 28; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Cruzeiro contra o Sport

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Geovane, Willian Oliveira, Neto Moura, Fernando Canesin, Matheus Bidu; Rodolfo (Daniel Jr), Edu

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Cruzeiro

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Cruzeiro x Sport terá transmissão ao vivo no Premiere.

LEIA TAMBÉM:

Luva de Pedreiro: influenciador afirma que seu WhatsApp foi hackeado

Melhore seu vocabulário em inglês utilizando termos do futebol

Como futebol brasileiro tem quebrado barreiras sobre a homofobia no esporte