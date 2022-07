Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje, sábado, 9; veja horário

O Cruzeiro visita o Guarani neste sábado, 9, às 11h, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série B.

O líder Cruzeiro encara o Guarani fora de casa. O time do interior de São Paulo não vence há quatro jogos e está na penúltima colocação. A raposa busca os três pontos para manter a vantagem sobre o segundo colocado e o primeiro time fora da zona de acesso.

O histórico de confrontos entre as equipes mostra equilibro. Foram 12 vitórias para o Cruzeiro, 13 vitórias para o Guarani e 11 empates. Nos últimos quatros jogos, na Série B de 2020 e 2021, foram três empates e uma vitória do Cruzeiro. A última vitória do time do interior de São Paulo contra a Raposa foi em 2004.

Provável escalação do Cruzeiro contra o Guarani

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Neto Moura, Geovane Jesus (Léo Pais), Rafael Santos e Daniel Jr.; Rodolfo (Canesin) e Edu

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Cruzeiro

O jogo deste sábado às 11h entre Cruzeiro x Guarani terá transmissão ao vivo no Premiere.

