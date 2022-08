Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje, sábado, 6; veja horário

O Cruzeiro recebe a Tombense neste sábado, 6, às 19h, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B.

Líder isolado do Brasileirão da Série B, o Cruzeiro enfrenta o Tombense, quinto colocado do campeonato.

Provável escalação do Cruzeiro contra a Tombense

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado (Rômulo), Neto Moura, Pablo Siles e Matheus Bidu; Stênio (Luvannor), Bruno Rodrigues e Edu

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Cruzeiro

O jogo deste sábado às 19h entre Cruzeiro x Tombense-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Cruzeiro

09/08 - Londrina x Cruzeiro - Brasileirão Série B

13/08 - Cruzeiro x Chapecoense - Brasileirão Série B

