Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje, quinta, 16; veja horário

O Cruzeiro recebe a Ponte Preta nesta quinta, 16, às 16h00, no estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série B.

Após derrota para o Vasco da Gama na ultima rodada, o líder Cruzeiro busca se reabilitar no campeonato. A equipe mineira está a três pontos do segundo colocado Bahia e quer vencer para se isolar ainda mais na liderança.

Já a Ponte Preta, também precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. A equipe de Campinas vem de uma derrota contra o Londrina dentro de casa e ocupa atualmente a 17ª colocação. Nos últimos seis jogos entre as equipes, o Cruzeiro leva vantagem com quatro vitórias e duas derrotas.

Leia também: País de Gales fará protestos e até boicote à Copa do Catar por direitos LGBTQIA+

Provável escalação do Cruzeiro contra a Ponte Preta

Escalação: Rafael Cabral; Eduardo Brock, Lucas Oliveira e Zé Ivaldo; Willian Oliveira, Neto Moura, Fernando Canesin (Rafa Silva), Léo Pais e Matheus Bidu; Jajá e Edu.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Cruzeiro hoje?

O jogo deste sábado às 16h00 entre Cruzeiro x Ponte Preta terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Próximos jogos do Cruzeiro

23/06 - Fluminense x Cruzeiro (Copa do Brasil)

28/06 - Cruzeiro x Sport Recife

LEIA TAMBÉM:

Copa do Mundo 2022: Veja as 32 seleções classificadas, grupos e datas do Mundial no Catar