Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje, quarta-feira, 8; veja horário

O Cruzeiro recebe o CRB nesta quarta-feira, 8, às 19h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela décima primeira rodada do Brasileirão Série B.

Líder da competição e invicto em casa, o Cruzeiro enfrenta o CRB para se manter da ponta da tabela. Em ótima fase, o clube mineiro está isolado na primeira posição com 25 pontos, seis a mais que o segundo colocado. A força como mandante é uma das apostas do clube para sair com a vitória no jogo de hoje.

O CRB está 13ª colocação com apenas 10 pontos. O time vinha de duas vitórias, mas empatou na última rodada, interrompendo a boa sequência.

Desde que caiu para a Série B, o Cruzeiro ainda não venceu o CRB. Nas últimas duas temporadas, foram três empates e uma derrota.

Provável escalação do Cruzeiro contra o CRB

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Willian Oliveira e Eduardo Brock; Léo Pais, Adriano (Edu), Neto Moura, Jajá (Rodolfo), Fernando Canesin (Pedrão) e Bidú (Rafael Santos); Rafa Silva (Pedro Castro).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Cruzeiro hoje?

O jogo desta terça-feira às 19h entre Cruzeiro x CRB terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere.

Próximos jogos do Cruzeiro

12/06 - Vasco x Cruzeiro

16/06 - Cruzeiro x Ponte Preta

