Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, terça-feira, 7; veja horário

O Corinthians visita o Cuiabá nesta terça-feira, 7, às 21h30, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. A partida é válida pela décima rodada do Brasileirão Série A.

Líder da competição com 18 pontos, o Corinthians joga para se manter na ponta. Após vitória suada contra o Atlético-GO no final de semana, o Timão segue para mais uma partida com diversos desfalques. O zagueiro João Victor, o lateral direito Fagner, o volante Maycon, os meias Luan e Willian e o atacante Jô devem seguir fora. A boa noticia deverá ser o retorno do zagueiro Raul Gustavo após se recuperar da covid-19 .

Já o Cuiabá está na zona de rebaixamento com oito pontos na décima oitava colocação. O time vem de seis jogos sem vitórias, sendo quatro derrotas e dois empates. Caso reencontre o caminho da vitória em casa, o clube pode deixar as últimas colocações.

Na história, os clubes se enfrentaram apenas duas vezes no Brasileirão de 2021. O Corinthians saiu vencer nas duas partidas.

Provável escalação do Corinthians contra o Atlético-GO

Escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo; Du Queiroz, Cantillo (Roni) e Renato Augusto (Giuliano); Mosquito, Júnior Moraes (Mantuan) e Róger Guedes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do C orinthians hoje?

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Cuiabá x Corinthians terá transmissão ao vivo do SporTV e do canal Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

11/06 - Corinthians x Juventude

15/06 - Athletico-PR x Corinthians

