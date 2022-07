Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, terça-feira, 5; veja horário

O Corinthians visita o Boca Juniors nesta terça-feira, 4, às 21h30, no Estádio da La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Após empate sem gols na partida de ida na semana passada, os times se enfrentam para decidir quem irá avançar para as quartas de final. O time paulista terá que quebrar uma escrita história para se classificar para as quartas de final. O último brasileiro que conseguiu eliminar o Boca na casa do clube argentino foi o Santos de Pelé.

Fluminense, o próprio Santos e o Corinthians em 2012 superaram o Boca decidindo a partida em casa. O desafio será ainda maior pela longa lista de desfalques do Timão. Maycon, Renato Augusto, Gil, Willian, Du Queiroz, João Victor e Adson são dúvidas para a partida.

Caso o empate persista no jogo de hoje, a partida será decidida nas penalidades. Se vencer o time argentino, o Corinthians poderá comemorar a sua quinta classificação para as quartas da Libertadores.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, terça-feira, 5; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Corinthians contra o Boca Juniors

Escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo, Lucas Piton e Giuliano; Gustavo Mantuan e Róger Guedes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Corinthians x Boca Juniors terá transmissão ao vivo do SBT e Conmebol TV.

LEIA TAMBÉM:

Nova tecnologia da FIFA promete marcar impedimentos com precisão na Copa do Mundo

Entenda por que a entrevista do Luva de Pedreiro na Globo foi censurada pelo ex-empresário

Flamengo e Fluminense viram sócios para "comprar" o Maracanã