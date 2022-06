Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, sábado, 4; veja horário

O Corinthians visita o Atlético-GO neste sábado, 4, às 20h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiana. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão Série A.

Terceiro colocado do Brasileirão, o Corinthians vem de três empates no Brasileirão e perdeu a liderança pelos últimos resultados. Para levar os três pontos, a equipe de Vitor Pereira terá que quebrar a sequência de seis jogos sem vitória contra o time goiano. Foram quatro empates e duas derrotas.

Classificado para as oitavas da Sul-Americana, o Atlético não começou bem o Brasileirão. O time está na zona de rebaixamento com apenas sete pontos.

Provável escalação do Corinthians contra o Atlético-GO

Escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Robson Bambu e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Júnior Moraes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do C

orinthians

hoje?