Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, sábado, 11; veja horário

O Corinthians recebe o Juventude neste sábado, 11, às 16h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão Série A.

De olho na liderança do Brasileirão, o Corinthians encara o Juventude. Após derrota para o Cuiabá, o time de Vitor Pereira viveu dias turbulentos. O atacante Jô teve o contrato rescindido após ser flagrado em pagode no momento do último jogo do Corinthians. Além dessa confusão, o desempenho da equipe não convence o torcedor que já questiona o Vitor Pereira.

Já o Juventude, também vive momento difícil no campeonato. O clube gaúcho está na zona de rebaixamento em 19ª lugar, com apenas 10 pontos, e vem de uma derrota na última rodada.

No histórico dos últimos seis jogos entre os clubes, o Corinthians tem vantagem. Foram três vitorias do clube paulista, dois empates e uma vitória do Juventude, no segundo turno do ano passado.

Provável escalação do Corinthians contra o Juventude

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner (Rafael Ramos), João Victor (Gil), Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Giuliano) e Renato Augusto; Willian (Mantuan), Gustavo Mosquito (Adson) e Júnior Moraes (Róger Guedes).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje?

O jogo deste sábado às 16h30 entre Corinthians x Juventude terá transmissão ao vivo do Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

15/06 - Athletico-PR x Corinthians

19/06 - Corinthians x Goiás

