Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, quinta, 26; veja horário

O Corinthians recebe o Always Ready nesta quinta-feira, 26, às 21h, no Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Precisando de apenas uma vitória para se classificar, o Timão enfrenta o já eliminado Always Ready em casa. Com oito pontos e na segunda colocação do Grupo E, o clube paulista tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na primeira partida, o Corinthians perdeu de 2 a 0 do time boliviano fora de casa.

Para avançar como líder do grupo, o Corinthians precisa vencer e torcer por um empate ou derrota do

Deportivo Cali. Sem perder a oito jogos, o Timão vem de um empate por 1 a 1 no clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão.

Provável escalação do Corinthians contra o Always Ready

Escalação de São Paulo: Matheus Donelli (Cássio), Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano e Renato Augusto; Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do C orinthians hoje?

O jogo desta quinta-feira às 21h entre Corinthians x Always Ready terá transmissão ao vivo da ESPN, Star+ e Facebook Watch.

Próximos jogos do Corinthians

29/05 - Corinthians x América-MG - Brasileirão Série A

04/06 - Atlético-GO x Corinthians - Brasileirão Série A

07/06 - Corinthians x Cuiabá - Brasileirão Série A

