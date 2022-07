Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, quarta-feira, 20; veja horário

O Corinthians recebe o Coritiba nesta quarta-feira, 20, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 18 rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota fora de casa para o Ceará o Corinthians busca recuperação nesta rodada para seguir na cola do líder.

Na terceira colocação, o time paulista pega o Coritiba, que está na 16 posição, a um ponto da zona de rebaixamento e sem vencer a duas partidas.

A favor do Timão pesa o seu retrospecto em casa. Já são 19 jogos sem derrota em casa. E a estreia do reforço Yuri Alberto e a volta do machucados Fagner e Maycon, também dão esperança para a torcida.

Provável escalação do Corinthians hoje contra o Coritiba

Escalação do Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz (Roni), Cantillo e Giuliano; Róger Guedes, Willian e Yuri Alberto (Gustavo Mosquito)

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Corinthians x Coritiba terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

24/07 - Atlético-MG x Corinthians - Brasileirão

27/07 - Atlético-GO x Corinthians - Copa do Brasil

