Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, quarta, 15; veja horário

O Corinthians visita o Athletico Paranaense (PR) nesta quarta, 15, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão Série A.

Na busca de retomar a liderança do Brasileirão, o Corinthians encara o Athletico PR após vitória de 2 a 0 contra o Juventude na última rodada. O volante Maycon será um dos desfalques da partida, pois em nota, o clube confirmou que o jogador teve uma lesão de grau 3 no músculo da coxa direita.

Já o Athletico busca vencer novamente para encostar cada vez mais no G4. O clube paranaense empatou na última rodada com o lanterna Fortaleza.

No histórico dos últimos seis jogos entre os clubes, o Corinthians tem ampla vantagem no confronto. Foram quatro vitorias do clube paulista, dois empates, e nenhuma vitória dos paranaenses.

Provável escalação do Corinthians contra o Athletico PR

Escalação: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes, Mantuan (Adson) ou (Gustavo)

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje?

O jogo desta quarta será às 21h30 entre Athletico PR x Corinthians e terá transmissão ao vivo da TV Globo, Furacão Live e Casimiro na Twitch.

Próximos jogos do Corinthians

19/06 - Corinthians x Goiás

22/06 - Corinthians x Santos (Copa do Brasil)

LEIA TAMBÉM:

País de Gales fará protestos e até boicote à Copa do Catar por direitos LGBTQIA+

Não é o Neymar: saiba quem é o brasileiro entre os 10 jogadores mais valiosos do mundo