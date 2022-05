Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, domingo, 29; veja horário

O Corinthians recebe o América-MG neste domingo, 29, às 18h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela oitava rodada do Brasileirão Série A.

Após o empate pela Libertadores que frustou a torcida, o Corinthians volta a campo pelo campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Timão recebe o América-MG, nono colocado com 10 pontos. O time mineiro vem de dois jogos sem vencer. Já o Corinthians, não perde a oito jogos, mas tem colecionado muitos empates neste período.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, foram três empates e uma vitória para cada lado. No histórico geral, o Corinthians leva vantagem com nove vitórias, enquanto o América venceu a equipe paulista apenas quatro vezes.

Provável escalação do Corinthians contra o Always Ready

Escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Maycon, Du Queiroz e Renato Augusto; Willian, Adson e Júnior Moraes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do C orinthians hoje?

O jogo deste domingo às 18h entre Corinthians x América-MG terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

04/06 - Atlético-GO x Corinthians

07/06 - Cuiabá x Corinthians

11/06 - Corinthians x Juventude

