Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, domingo, 18; veja horário

O Corinthians visita o América-MG neste domingo, 18, às 18h, no estádio Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

Ainda em êxtase pela classificação para final da Copa do Brasil, o Corinthians precisa retomar as atenções para o Brasileirão. O time paulista quer os três pontos para voltar ao G4. O Timão está na quinta colocação com 44 pontos e vem de dois empates.

Já o América-MG quer manter vivo o sonho de ir para a sua segunda Libertadores. O time mineiro vem de uma sequência de cinco jogos sem derrotas, sendo três empates e duas vitórias. Com 36 pontos, o América quer encostar no seu rival mineiro Atlético.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 18; onde assistir ao vivo e horários



Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians



O jogo deste domingo às 18h entre América-MG x Corinthians terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.



Próximos jogos do Corinthians

28/09 - Corinthians x Atlético-GO - Brasileirão

01/10 - Corinthians x Cuiabá - Brasileirão

LEIA TAMBÉM:

Caso Byron Castillo: entenda a polêmica que pode eliminar o Equador da Copa do Mundo

Convocação da Seleção para Copa: saiba quando Tite irá divulgar os 26 jogadores

Em iniciativa inédita, torcedores do Atlético-MG serão investidores do filme Reinaldo, Rei do Galo

Alex Sandro é cortado e Tite chama velho conhecido para último teste da Seleção antes da Copa

Seleção brasileira de terno? Ricardo Almeida desenha roupas dos jogadores

Flamengo x Corinthians na final da Copa do Brasil: datas, premiação e onde assistir