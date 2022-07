Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo hoje, sábado, 23; veja horário

O Botafogo recebe o Athletico neste sábado, 23, às 21h, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão Série A.

Sem vencer há três jogos, o Botafogo quer usar a força da torcida para vencer. O desafio será enfrentar o Athletico que vem em boa sequência.

Um time em formação, o fogão busca se manter no meio da tabela enquanto se reforça na janela de transferências. Já o Athletico busca os três pontos para seguir no pelotão de cima e na cola do líder Palmeiras.

Como o Botafogo esteve na Série B na temporada passada, a partida será a primeira entre os clubes desde 2020. Nos últimos seis jogos, foram três vitória da CAP, duas do Botafogo e um empate.

Provável escalação do Botafogo contra o Athletico

Escalação do Botafogo: Douglas Borges, Saraiva, Philipe Sampaio, Kanu, Marcal, Luís Oyama, Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Erison, Vinicius Lopes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Botafogo

O jogo deste sábado às 21h entre Botafogo x Athletico terá transmissão ao vivo no Premiere e SporTV

Próximos jogos do Botafogo

30/07 - Corinthians x Botafogo - Brasileirão

06/08 - Botafogo x Ceará - Brasileirão

