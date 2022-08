Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje, domingo, 21; veja horário

O Barcelona visita o Real Sociedad neste domingo, 21, às 17h, no estádio Anoeta, na Espanha. A partida é válida pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol.

Após empate sem gols contra o Rayo Vallecano na estreia do Campeonato Espanhol, o Barcelona busca sua primeira vitória na competição.

O gigante espanhol foi ao mercado e trouxe Lewandowski, o atual melhor jogador do mundo, o brasileiro Raphinha, Kessie e Christensen para melhorar o elenco do técnico Xavi. A esperança do clube são dias melhores com um elenco mais qualificado.

Com os novos jogadores, o time catalão busca a primeira vitória para desbancar o rival Real Madrid e conquistar o espanhol desta temporada.

Escalação do Barcelona contra o Real Sociedad

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Christensen, Araujo, Alba; De Jong, Kessie, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Fati.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Barcelona

O jogo deste domingo às 17h entre Real Sociedad x Barcelona terá transmissão ao vivo do Star+.

