Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG hoje, terça-feira, 5; veja horário

O Atlético-MG recebe o Emelec nesta terça-feira, 28, às 19h15, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Após empate no jogo de ida por 1 a 1 no Equador, o Atlético recebe o Emelec e conta com o apoio da torcida para buscar a classificação.

Esse será o segundo confronto na história entre os times. Quem vencer estará nas quartas de final. Caso o empate persista, a partida será decidida nas penalidades. O Alvinegro tem 100% de aproveitamento contra times do Equador em Belo Horizonte.

Entre os problemas do time mineiro para o confronto, está o volante Allan, suspenso devido ao cartão vermelho recebido em Guayaquil.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, terça-feira, 5; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Atlético-MG contra o Emelec

Escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Arana, Calebe, Otávio, Nacho, Rubens, Ademir e Hulk.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Atlético-MG

O jogo desta terça-feira às 19h15 entre Atlético-MG x Emelec terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

LEIA TAMBÉM:

Nova tecnologia da FIFA promete marcar impedimentos com precisão na Copa do Mundo

Entenda por que a entrevista do Luva de Pedreiro na Globo foi censurada pelo ex-empresário

Flamengo e Fluminense viram sócios para "comprar" o Maracanã