Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG hoje, terça-feira, 28; veja horário

O Atlético-MG visita o Emelec nesta terça-feira, 28, às 19h15, no estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Pela primeira vez na história, Galo e Emelec se enfrentam. O confronto foi definido em sorteio após o fim da fase de grupos. O Atlético-MG irá decidir em casa, pois foi primeiro colocado do grupo D, com 11 pontos, três vitórias, dois empates e uma derrota.

O Emelec, que já enfrentou um brasileiro na edição deste ano, ficou em segundo no grupo A, com oito pontos marcados, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Favorito, o Galo tem problemas para a partida. Keno, Jair, Neto, Mariano e Zaracho não viajaram para Guayaquil. A boa notícia é o retorno do atacante Hulk, após ficar de fora da rodada do Brasileirão.

Provável escalação do Atlético-MG contra o Emelec

Escalação do Atlético-MG: Everson, Guga, Nathan Silva, Alonso, Arana, Allan, Otávio, Nacho, Vargas, Hulk e Ademir.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Atlético-MG

O jogo desta terça-feira às 19h15 entre Atlético-MG x Emelec terá transmissão ao vivo da ESPN, Facebook e Star+.

