Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG hoje, domingo, 17; veja horário

O Atlético-MG visita o Botafogo neste domingo, 17, às 18h, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

O confronto será entre dois times que sentiram o amargo gosto da eliminação da Copa do Brasil. Enquanto o Galo foi eliminado pelo Flamengo, o Fogão foi goleado no placar agregado pelo América-MG.

Com 21 pontos na 10ª posição, o Botafogo quer vencer em casa para se recuperar da eliminação, dar uma resposta para a torcida e encostar no G6. No caso do Atlético-MG, a vitória dará tranquilidade para a sequência de trabalho de Turco Mohamed, que balançou no cargo após o jogo de quarta, além de manter o Galo no G4.

Provável escalação do Galo hoje contra o Botafogo

Escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair(Zaracho) e Nacho; Ademir, Hulk e Keno (Vargas)

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Atlético-MG

O jogo deste domingo às 18h entre Botafogo x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Atlético-MG

21/07 - Cuiabá x Atlético-MG - Brasileirão

24/07 - Atlético-MG x Corinthians - Brasileirão

