Onde assistir ao vivo o jogo da seleção feminina do Brasil, terça, 28; veja horário

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Suécia nesta terça, 28, à 13h30, no estádio Friends Arena, em Estocolmo na Suécia. A partida será mais um amistoso preparatório para a Copa América.

Após perder por 2 a 1 da Dinamarca no último jogo, o Brasil busca reencontrar o caminho da vitória contra a seleção que é segunda no ranking mundial. O time quer aproveitar o duelo em solo sueco para fazer os ajustes finais.

A zagueira Tainara, que saiu de campo no duelo contra Dinamarca com dores na coxa direita, foi reavaliada e deve ir para o jogo. O Brasil estreia na Copa América no dia 9 de Julho contra a Argentina.

Provável escalação do Brasil contra a Suécia

Escalação do Brasil: Lorena, L. Santos, Tainara, Rafinha, Fernanda Palermo, Adailma, Luana, Adriana, Kerolin, Debinhoa e Bia.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Suécia x Brasil

O jogo desta terça-feira às 18h entre Suécia x Brasil terá transmissão ao vivo da TV Globo e SporTV

