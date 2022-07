Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Fluminense hoje, terça-feira, 12; veja horário

O Cruzeiro recebe o Fluminense nesta terça-feira, 12, às 21h, no Estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela oitavas de final da Copa do Brasil.

A decisão pela vaga nas quartas deve pegar fogo no Mineirão. O Cruzeiro ainda não perdeu em casa e coleciona grandes resultados em casa nesta temporada. Já o Fluminense vem empolgado por bom momento no Brasileirão.

O triunfo por 2 a 1 no primeiro jogo coloca o time carioca em vantagem, precisando apenas de um empate para avançar. Caso o jogo termine 1 a 0 para a raposa a decisão irá para os pênaltis. Qualquer vitória do Cruzeiro por mais de dois gols de vantagem garante a vaga.

Os times já se encontraram nas oitavas da Copa do Brasil de 2019. Naquele ano, o Cruzeiro avançou nos pênaltis.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, terça-feira, 12; onde assistir ao vivo e horários

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Cruzeiro x Fluminense

O jogo desta terça-feira às 21h entre Cruzeiro x Fluminense terá transmissão do SporTV e Premiere.

LEIA TAMBÉM:

Saiba quem é o jogador de futebol mais rico do mundo — e não é o Messi

Ex-empresário de Luva de Pedreiro diz que ele e a família vêm sofrendo ameaças