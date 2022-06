Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Santos hoje, sábado, 25; veja horário

O Corinthians recebe o Santos neste sábado, 25, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão Série A.

Na quarta-feira, o Corinthians goleou o Santos por 4 a 0 e encaminhou a vaga para a Copa do Brasil. Três dias depois, os times voltam a se enfrentar, mas desta vez pelo Brasileirão.

Pela atuação vibrante e consistente do time do Parque São Jorge, os torcedores esperam uma nova vitória. Mas existe a possibilidade do técnico Vitor Pereira mudar os jogadores que começam jogando.

Já do lado santista, o técnico Fabian Bustos precisa fazer ajustes para não ser surpreendido novamente e sofrer nova derrota para o rival.

Nos últimos sete jogos entre as equipes, foram três vitórias do Corinthians, duas vitórias do Santos e dois empates.

Provável escalação do Corinthians contra o Santos

Escalação do Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Robson Bambu, Robert Renan (Bruno Méndez) e Fábio Santos; Roni, Cantillo e Giuliano (Matheus Araújo); Adson (Willian), Gustavo Mantuan (Giovane) e Júnior Moraes (Wesley)

Provável escalação do Santos contra o Corinthians

Escalação do Santos: John; Auro, Emiliano Velázquez, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Camacho (Sandry), Léo Baptistão e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Corinthians e Santos

O jogo deste sábado às 19h entre Corinthians x Santos terá transmissão ao vivo do Premiere.

