Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Santos hoje, quarta-feira, 22; veja horário

O Corinthians recebe o Santos nesta quarta-feira, 22, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Um dos mais tradicionais clássicos do futebol brasileiro vai abrilhantar as oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto entre os rivais paulistas colocam Corinthians e Santos frente a frente mais uma vez na competição de mata-mata da CBF.

Em 2015, o Santos levou a melhor ao vencer os dois jogos das oitavas de final daquele edição. O time santista chegou na final, mas foi derrotado pelo Palmeiras.

Já nos últimos seis jogos entre as equipes, foram duas vitórias do Corinthians, duas vitórias do Santos e dois empates.

Provável escalação do Corinthians contra o Santos

Escalação do Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Robson Bambu (João Victor), Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mantuan (Gustavo Mosquito), Willian e Róger Guedes.

Provável escalação do Santos contra o Corinthians

Escalação do Santos: João Paulo; Lucas Braga (Auro), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Santos hoje?

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Corinthians x Santos terá transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

25/06 - Corinthians x Santos - Brasileirão 2022

28/06 - Corinthians x Boca Juniors - Copa Libertadores

Próximos jogos do Santos

25/06 - Corinthians x Santos - Brasileirão 2022

29/06 - Deportivo Táchira x Santos - Copa Sul-Americana

