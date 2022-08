Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Palmeiras hoje, sábado, 13; veja horário

O Corinthians recebe o Palmeiras neste sábado, 13, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série A.

Pela posição na tabela, os dois melhores times do campeonato se enfrentam hoje. O dérbi paulista será um confronto direto pela título. Para seguir nas primeiras posições e tirar pontos de um rival, o Corinthians precisa vencer em casa. Já o Palmeiras pode ampliar a vantagem sobre o segundo colocado em caso de vitória.

No primeiro turno, o time alviverde ganhou do Corinthians de 3 a 0, além da vitória do Campeonato Paulista. O técnico Vitor Pereira ainda não venceu o grande rival do Timão e tem um desempenho fraco em clássicos, com apenas uma vitória sobre o Santos.

Os times vivem momentos diferentes. Enquanto o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo e perdeu o seu camisa 10, que preferiu voltar para a Europa por ameaças, o Palmeiras vive um ótimo ambiente após a classificação sobre o Atlético-MG nos pênaltis com dois jogadores a menos.

Escalação do Corinthians contra o Palmeiras

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Balbuena), Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Roni, Cantillo e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto

Escalação do Palmeiras contra o Corinthians

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Palmeiras

O jogo deste sábado às 19h entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Premiere.

