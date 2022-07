Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Atlético-MG hoje, domingo, 24; veja horário

O Corinthians visita o Atlético-MG neste domingo, 24, às 18h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão Série A.

O posto de jogão da rodada está reservado para Corinthians e Atlético-MG. O Timão está na segunda posição e o Galo na terceira colocação. Os dois times têm 32 pontos. Os times chegam para a partida com ambientes diferentes. Enquanto o time paulista chega empolgado com a volta de jogadores importantes, o Atlético teve o seu treinador demitido após empate contra o Cuiabá. O Galo tem a seu favor o retrospecto recente. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, foram cinco vitórias dos mineiros. A última vitória do Corinthians sobre o galo foi no primeiro turno do Brasileirão de 2019. E a última vitória do Timão em Minas Gerais aconteceu em 2017. LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 24; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Corinthians contra o Atlético-MG

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil (Balbuena), Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Maycon e Du Queiroz; Willian, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Provável escalação do Atlético-MG contra o Corinthians

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Jair (Otávio); Zaracho, Nacho e Keno; Hulk

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Atlético-MG

O jogo deste domingo às 18h entre Atlético-MG x Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

27/07 - Atlético-GO x Corinthians - Copa do Brasil

30/07 - Corinthians x Botafogo - Brasileirão Série A

Próximos jogos do Atlético-MG

31/07 - Internacional x Atlético-MG - Brasileirão Série A

03/08 - Atlético-MG x Palmeiras - Libertadores

LEIA TAMBÉM:

Álbum da Copa do Mundo no Catar: quanto é preciso gastar para completar

Copa do Mundo deve gerar 'boom' de ações comerciais e de marketing

Copa do Brasil: confrontos das quartas de final definidos; veja resultado

Quais são as maiores torcidas nas capitais e no interior do Brasil?