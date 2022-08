Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians hoje, domingo, 21; veja horário

O Corinthians visita o Fortaleza neste domingo, 21, às 19h, no Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

Após se classificar para as semifinais da Copa do Brasil, o Timão vem embalado para o confronto do Brasileirão. A equipe está na terceira colocação e busca vencer para, em caso de combinação de resultados, assumir a vice liderança.

Já o Fortaleza quer vencer para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. O Leão da Pici está 15ª e está a um ponto da zona.

Provável escalação do Corinthians contra o Fortaleza

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner (Léo Mana), Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton; Roni, Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito, Róger Guedes (Giovane) e Yuri Alberto (Júnior Moraes)

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje?

O jogo deste domingo às 19h entre Fortaleza x Corinthians terá transmissão ao vivo do Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

24/08 - Fluminense x Corinthians - Copa do Brasil

27/08 - Corinthians x Red Bull Bragantino - Brasileirão

