Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians hoje, domingo, 19; veja horário

O Corinthians recebe o Goiás neste domingo, 19, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série A.

Após empate amargo com o Athletico-PR e ver o rival Palmeiras abrir três pontos de vantagem na ponta da tabela, o Corinthians encara o Goiás em casa. A boa notícia para o Corinthians pode ser a volta do lateral direito Fagner, fora de combate por lesão.

Já o Goiás está na 16ª colocação com 14 pontos. Caso seja derrotado pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, a depender de outros resultados.

No retrospecto entre as duas equipes, o time paulista tem boa vantagem. Nos últimos seis jogos foram quatro vitórias do Corinthians e apenas dois empates. A última vez que o Goiás venceu o Corinthians foi no Brasileirão de 2013.

Provável escalação do Corinthians contra o Goiás

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner (Rafael Ramos), Gil (Robson Bambu), Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Mantuan (Adson), Róger Guedes e Júnior Moraes (Willian).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Corinthians x Goiás terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

22/06 - Corinthians x Santos - Copa do Brasil

25/06 - Santos x Corinthians - Brasileirão

