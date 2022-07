Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x Venezuela hoje, segunda-feira, 18; veja horário

A Seleção Brasileira feminina enfrenta a Venezuela nesta segunda-feira, 18, às 18h, no Estádio Centenário Armenia, na Colômbia. A partida é válida pela quarta rodada da Copa América feminina.

Absoluta no Grupo B, a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela hoje pela Copa América. Líder por saldo de gol, o Brasil vê as venezuelanas na segunda posição. A vitória pode encaminhar a classificação para a próxima fase do time de Pia Sundhage.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Brasil

O jogo desta segunda-feira às 18h entre Brasil x Venezuela terá transmissão do SBT e SporTV e Globoplay.

