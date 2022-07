Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x Paraguai hoje, terça-feira, 26; veja horário

A Seleção Brasileira feminina enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, 26, às 21h, no Estádio Alfonso López, na Colômbia. A partida é válida pela semifinal da Copa América feminina.

Com 100% de aproveitamento na primeira fase com direito a goleadas, a seleção brasileira chega confiante para avançar para a final.

O Brasil enfrenta o Paraguai, que terminou a primeira fase da competição na segunda colocação do Grupo A, atrás da Colômbia.

Quem vencer enfrenta Colômbia ou Argentina na final. Além do título, a Copa América garante as comandadas de Pia Sundhage no Mundial de 2023 e nas Olimpíadas de Paris.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Brasil

O jogo desta segunda-feira às 21h entre Brasil x Paraguai terá transmissão do SBT e SporTV e Globoplay.

