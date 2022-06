Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Fluminense hoje, domingo, 26; veja horário

O Botafogo recebe o Fluminense neste domingo, 26, às 16h, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão Série A.

Com os dois times com a mesma pontuação no campeonato, o clássico carioca será um confronto direto. Quem vencer encosta no G6 do Brasileirão.

O Fluminense vem de vitória na Copa do Brasil e chega confiante para a partida. O Botafogo também emendou duas vitórias seguidas após jogos sem vitória. O clássico pode acabar com a boa sequência de um dos times.

Nos últimos seis jogos entre os times, o tricolor carioca tem vantagem. São quatro vitórias do Fluminense, um empate e apenas uma vitória do Botafogo.

Provável escalação do Botafogo contra o Fluminense

Escalação do Botafogo: Gatito; Kanu, Joel Carli (Klaus) e Víctor Cuesta; Saravia, Tchê Tchê, Breno, Rikelmi e Hugo; Vinícius Lopes e Erison (Matheus Nascimento)

Provável escalação do Fluminense contra o Botafogo

Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Wellington) e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Cano

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Botafogo x Fluminense

O jogo deste domingo às 16h entre Botafogo x Fluminense terá transmissão ao vivo do Premiere.

