Onde assistir ao vivo o jogo Bayern de Munique x Barcelona, hoje, terça-feira, 13; veja horário

O Bayern de Munique recebe o Barcelona nesta terça-feira, 13, às 16h, no estádio Allianz Arena, na Alemanha. A partida é válida pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Após vencerem na primeira rodada, Bayern e Barça buscam a segunda vitória para assumir a liderança do Grupo C. Os Bávaros venceram a Inter de Milão na primeira rodada por 2 a 0, enquanto o Barcelona aplicou uma goleada sobre o Viktoria Plzen por 5 a 1.

Na temporada passada, o Bayern foi desclassificado nas quartas de final pelo Villareal da Espanha, mas agora busca um resultado melhor na competição europeia. Já o Barça, não passou da fase de grupos e sonha com o título que não vem a sete anos.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, a equipe alemã possui vantagem com 9 vitórias contra apenas duas do Barça.

As equipes já protagonizaram jogos marcantes pela Liga dos Campeões, como a goleada por 8 a 2 dos Bávaros pela semifinal da temporada de 2020. Em outra oportunidade, o Barcelona derrotou a equipe, então treinada por Pep Guardiola, também na fase de semifinal no ano de 2015.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, terça-feira, 13; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Bayern de Munique contra o Barcelona

Escalação do Bayern: Neuer; Pavard, De Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, Sane; Mane.

Provável escalação do Barcelona contra o Bayern de Munique

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembele.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Bayern de Munique x Barcelona

O jogo desta terça-feira às 16h00 entre Bayern de Munique x Barcelona terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Próximos jogos do Bayern

17/09 - Augsburg x Bayern de Munique - Campeonato Alemão

30/09 - Bayern de Munique x Bayern Leverkusen - Campeonato Alemão

Próximos jogos do Barcelona

17/09 - Barcelona x Elche - Campeonato Espanhol

01/10 - Mallorca x Barcelona - Campeonato Espanhol

LEIA TAMBÉM:

Quem são os jogadores convocados por Tite para jogar antes da Copa do Mundo 2022?

O Jogo da Rainha: no Maracanã, Elizabeth II assistiu ao Rei Pelé fazer gol 900 em 1968