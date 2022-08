Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Manchester City hoje, quarta-feira, 24; veja horário

O Barcelona recebe o Manchester City nesta quarta-feira, 24, às 16h30, no Camp Nou, em Barcelona. A partida é um amistoso entre as equipes.

O gigante espanhol foi ao mercado e trouxe Lewandowski, o atual melhor jogador do mundo, o brasileiro Raphinha, Kessie e Christensen para melhorar o elenco do técnico Xavi. A esperança do clube são dias melhores com um elenco mais qualificado.

Já o Manchester City trouxe o artilheiro Haaland para seguir na busca de mais um título da Premier League e a tão sonhada Liga dos Campeões.

Por que Barcelona e Manchester City irão fazer um amistoso hoje?

A partida trata-se de um amistoso beneficente no Camp Nou em apoio a pacientes de Esclerose lateral amiotrófica.

Escalação do Barcelona contra o Manchester City

Escalação do Barcelona: Pena; Garcia, Pique, Alba; Kessie, Gavi; Roberto, Torres, Pjanic, Dembele; Braithwaite.

Escalação do Manchester City contra o Barcelona

Escalação do Manchester City: Ortega; Gomez, Stones, Dias, Lewis; Palmer, Phillips, Grealish; Foden, Alvarez, Mahrez.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Barcelona x Manchester City

O jogo desta quarta-feira às 16h30 entre Barcelona x Manchester City terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+

