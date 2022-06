Onde assistir ao vivo o jogo Austrália x Peru hoje, segunda-feira, 13; veja horário

As seleções da Austrália e do Peru se enfrentam nesta segunda-feira, 13, às 15h, no estádio Ahmed bin Ali, no Catar. A partida é válida pela repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Quem vencer entrará no Grupo D da Copa, que tem Dinamarca, França e Peru. Em caso de empate nos 90 minutos, o regulamento estabelece a realização de prorrogação de 30 minutos. Se a igualdade prevalecer ao final, a definição do classificado para a Copa do Mundo será nos pênaltis.

As duas seleções buscam a sua sexta participação em Copa do Mundo. Os australianos participaram de 1974, 2006, 2010, 2014 e 2018 e os peruanos em 1930, 1970, 1978, 1982 em após 36 anos, disputaram a Copa de 2018. Essa seria a primeira vez que o Peru iria para a Copa pela segunda vez consecutiva.

Essa será a segunda vez na história que as seleções se enfrentam. A primeira vez foi na Copa da Rússia em 2018. Na oportunidade, os peruanos venceram por 2 a 0.

O vencedor da partida será a 31ª seleção classificada para a Copa. Apenas uma vaga ainda está em aberta, que será decidida entre Costa Rica e Nova Zelândia.





Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Austrália x Peru hoje?

O jogo desta segunda-feira às 15h entre Austrália x Peru terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

