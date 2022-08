Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Palmeiras hoje, quarta-feira, 3; veja horário

O Atlético-MG recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

O sorteio definiu que Palmeiras e Atlético-MG se encontrariam pelo segundo ano no mata-mata da Libertadores. Em 2021, os times se enfrentaram na semifinal e o Palmeiras avançou para a decisão após dois empates. O critério de desempata foi o gol marcado fora de casa pelos paulistas.

O Galo quer dar o troco no Palmeiras e eliminar o adversário. O Palmeiras quer se manter soberano na Libertadores e buscar o tricampeonato. Os times estão com os mesmos técnicos do confronto do ano passado. Enquanto o trabalho de Abel Ferreira teve continuidade, Cuca deixou o Atlético no inicio da temporada e voltou nos últimos dias após demissão do Turco Mohamed.

No Brasileirão, o Palmeiras vem de uma vitória contra o Ceará e segue na ponta da tabela. O Galo perdeu do Internacional fora de casa e perdeu três posições, terminando a rodada na sétima posição.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 3; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Atlético-MG contra o Palmeiras

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello (Nathan Silva), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho; Vargas (Ademir), Keno e Hulk

Provável escalação do Palmeiras contra o Atlético-MG

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López

Onde assistir e qual horário do jogo Atlético-MG e Palmeiras ao vivo

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Atlético-MG x Palmeiras terá transmissão ao vivo no ESPN, Star+ e Facebook Watch.

Próximos jogos do Palmeiras

07/08 - Palmeiras x Goias - Brasileirão

10/08 - Palmeiras x Atlético-MG - Libertadores

Próximos jogos do Atlético-MG

06/08 - Athletico-PR x Atlético-MG - Brasileirão

10/08 - Palmeiras x Atlético-MG - Libertadores

